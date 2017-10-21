Рюдигер: расизм является серьёзной проблемой на матчах в Италии

Бывший защитник «Ромы», а ныне футболист «Челси» Антонио Рюдигер подвергся оскорблениям на расистской почве со стороны болельщиков римского клуба в ходе встречи соперников в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов. Игрок вышел на поле на 77-й минуте, заменив Давиде Дзаппакосту, на появление на поле Рюдигера фанаты «Ромы» отреагировали имитацией характерных обезьяньих звуков. Комитет по этике УЕФА рассмотрит этот инцидент на заседании, которое состоится 16 ноября.
«Расизм является серьёзной проблемой на футбольных матчах в Италии», — ранее заявлял 24-летний футболист.
УЕФА открыл дело против «Ромы» из-за расистского поведения болельщиков