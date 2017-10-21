Болт планирует начать футбольную карьеру в следующем году

Выдающийся ямайский легкоатлет, восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира Усэйн Болт заявил о готовности попробовать себя в футболе в следующем году.
«Да, после того как сошёл с дистанции, я бы попробовал поиграть в футбол. Я говорил об этом в интервью, и многие клубы потянулись ко мне с предложениями. К сожалению, в августе я получил травму подколенного сухожилия, и с тех пор мне не удалось тренироваться. Надеюсь, я смогу сыграть в 2018 году», — цитирует 31-летнего Болта официальный сайт ФИФА.
Ямайский спортсмен, являющийся давним поклонником «Манчестер Юнайтед», объявил о завершении карьеры в августе этого года на чемпионате мира в Лондоне.
Усэйн Болт: для меня честь быть частью Pro Evolution Soccer 2018