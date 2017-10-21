Конте: после двух поражений в АПЛ кряду «Челси» хочет вернуться на победный путь

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил намерение победить «Уотфорд» в стартовом матче 9-го тура АПЛ, при этом отдав должное соперникам.
«Уотфорд» показывает очень хорошую игру, они очень хорошо поработали на трансферном рынке и прилично усилились. Несомненно, будет сложная игра, потому что у «Уотфорда» хорошая команда, они занимают хорошую позицию в таблице и обладают энтузиазмом. Но мы играем дома, и после двух поражений в АПЛ кряду мы хотим вернуться на победный путь.
Я рад за семейство Поццо, я знаком с ними и знаю, что они замечательно разбираются в футболе. Я счастлив за них, но, конечно, мы хотим постараться обыграть их», — приводит слова специалиста клубная пресс-служба.
Встреча «Челси» и «Уотфорда» состоится сегодня, 21 октября, и начнётся в 14:30 мск.