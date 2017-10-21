«Наполи» сделает предложение о покупке Андре Силвы, если «Милан» не выйдет в ЛЧ

Представители «Наполи» поставили в известность агента португальского нападающего «Милана» Андре Силвы о том, что сделают предложение о приобретении 21-летнего футболиста в случае, если россонери не смогут занять место в первой четвёрке по итогам текущего сезона и соответственно останутся вне Лиги чемпионов. В этом случае «Милан», инвестировавший в новых игроков порядка € 200 млн в летний трансферный период, будет вынужден продать ряд своих футболистов. По сведениям Rai Sport, неаполитанцы сообщили агенту, что планируют сделать Силву одним из ключевых игроков.
Ожидается, что конкуренцию «Наполи» в борьбе за талантливого нападающего составят «Арсенал» и «Барселона».
Андре Силва перешёл в «Милан» из «Порту» за € 38 млн компенсации и ряд бонусных выплат. Форвард забил шесть голов в семи матчах Лиги Европы включая квалификационные игры, но пока не открыл счёт своим голам в Серии А.