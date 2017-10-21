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«Наполи» сделает предложение о покупке Андре Силвы, если «Милан» не выйдет в ЛЧ

21 октября 2017, суббота. 08:37 Футбол

Представители «Наполи» поставили в известность агента португальского нападающего «Милана» Андре Силвы о том, что сделают предложение о приобретении 21-летнего футболиста в случае, если россонери не смогут занять место в первой четвёрке по итогам текущего сезона и соответственно останутся вне Лиги чемпионов. В этом случае «Милан», инвестировавший в новых игроков порядка € 200 млн в летний трансферный период, будет вынужден продать ряд своих футболистов. По сведениям Rai Sport, неаполитанцы сообщили агенту, что планируют сделать Силву одним из ключевых игроков.

Ожидается, что конкуренцию «Наполи» в борьбе за талантливого нападающего составят «Арсенал» и «Барселона».

Андре Силва перешёл в «Милан» из «Порту» за € 38 млн компенсации и ряд бонусных выплат. Форвард забил шесть голов в семи матчах Лиги Европы включая квалификационные игры, но пока не открыл счёт своим голам в Серии А.

Андре Силва: я уверен в своём будущем в «Милане»
Источник: Rai Sport Сообщить об ошибке
Теги
Наполи ФК Милан Андре Силва
Новости. Футбол
21 октября 2017, суббота
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