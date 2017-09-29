Андре Силва: я уверен в своём будущем в «Милане»

Форвард «Милана» Андре Силва поделился впечатлениями от победы над «Риекой» в матче второго тура группового этапа Лиги Европы. Встреча прошла в Милане на стадионе «Сан-Сиро — Джузеппе Меацца» и завершилась со счётом 3:2. Силва забил первый мяч хозяев.
«Чувствую себя хорошо, у меня больше игровой практики в еврокубках, и я могу проявить себя благодаря товарищам по команде. Возможно, мы немного расслабились и пропустили два мяча, но такое может случиться в футболе.
Надеюсь продолжать играть и совершенствоваться. Я уверен в своём будущем в «Милане», — цитирует игрока Football Italia.
Кутроне: моя цель — забивать голы и помогать «Милану». Это я и сделал