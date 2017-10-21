Два игрока «Тосно» не смогут сыграть с «Ростовом» из-за пунктов в контрактах

По информации «Чемпионата», полузащитники «Тосно» Александр Трошечкин и Резиуан Мирзов пропустят сегодняшний домашний матч 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Ростовом».
Оба футболиста принадлежат «Ростову» и находятся в «Тосно» в аренде. В контрактах игроков есть пункт, согласно которому они не могут играть против «Ростова». Таким образом, на этих футболистов тренерский штаб «Тосно» рассчитывать не сможет.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тосно» – «Ростов». Начало встречи — в 14:00 мск.