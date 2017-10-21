Игрок сборной Косово может перейти в «Ахмат» в январе

Центральный защитник сборной Косово и «Скендербеу» Байрам Яшаница продолжит карьеру в российской Премьер-Лиге, утверждает Panorama Sport.
По информации источника, албанский клуб накануне принял предложение от грозненского «Ахмата» в размере $ 400 тыс. (около € 340 тыс.). Таким образом, 27-летний футболист перейдёт в российский клуб уже в январе. Отмечается, что Яшаница также связывался слухами о возможном переходе в «Анжи».
Яшаница выступает за «Скендербеу» с 2013 года. На его счету четыре матча за сборную Косово в завершившемся отборочном турнире ЧМ-2018.
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