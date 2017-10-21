Кучук: почему пенальти бил Игнасон? Я принял это решение

Главный тренер «Ростова» Леонид Кучук подвёл итоги матча 14-го тура российской Премьер-Лиги с «Тосно».
Встреча, прошедшая на стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге, завершилась вничью со счётом 1:1. На 17-й минуте Евгений Марков счёт открыл, а на 56-й Сверрир Ингасон с пенальти счёт сравнял.
«Несмотря на все проблемы, мы ехали за положительным результатом и смогли его добиться. Этим я доволен.
Почему пенальти бил Ингасон? Я принял это решение», — приводит слова Кучука официальный сайт «Ростова».
Напомним, что в матче прошлого тура с «Рубином» (0:1) у «Ростова» пенальти не реализовал Жан Маер.
Кучук: ничья с «Тосно» — положительный результат для «Ростова»