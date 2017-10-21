«Крылья Советов» проиграли «Кубани», «Факел» дома уступил «Химкам»

«Крылья Советов» на выезде уступили «Кубани» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Краснодаре на стадионе «Кубань» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.
В составе хозяев голами отличились Игорь Коновалов и Владимир Лобкарёв, а единственный мяч за гостей забил Денис Ткачук.
В параллельном матче 19-го тура «Факел» на своём поле в Воронеже минимально уступил «Химкам» — 0:1. Победный гол в конце второго тайма встречи забил Илья Кузьмичёв.
Турнирную таблицу ФНЛ можно посмотреть на «Чемпионате».