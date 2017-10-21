«Зенит-2» проиграл «Волгарю», пропустив на 94-й минуте

«Зенит-2» проиграл «Волгарю» в матче 19-го тура Футбольной национальной лиги. Встреча прошла в Санкт-Петербурге на стадионе «Петровский МСА» и завершилась со счётом 1:2.
На 18-й минуте Алексей Сутормин вывел гостей вперёд, однако в середине второй половины игры Владислав Сиротов сравнял счёт. На 94-й минуте «Волгарь» сумел добиться победы — решающий мяч забил Роман Акбашев.
«Зенит-2» (20 очков) располагается на 13-й позиции в турнирной таблице ФНЛ. «Волгарь» (28), прервавший серию из четырёх подряд поражений, занимает восьмое место.