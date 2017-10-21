Каррера: «Спартак» должен принять результат матча с «Амкаром»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился впечатлениями от ничьей в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги с «Амкаром». Встреча проходила в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 0:0.
«Конечно, неприятно. Мы играли, старались победить, но не получилось. Это футбол, и мы должны принять этот результат. Мы сделали всё, чтобы победить, но не получилось. Мы будем догонять до самого конца, играть матч за матчем и набирать как можно больше очков.
У нас были моменты, игра бы изменилась, забей мы в первом тайме. Нелегко играть с командой, которая обороняется. Мы знали, что будет тяжело», — передает слова тренера корреспондент «Чемпионата» Даниил Бороздин.
Ещенко был заменён в матче «Спартак» — «Амкар» из-за усталости