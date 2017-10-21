Пресс-служба «Амкара» после матча со «Спартаком» пошутила над «Севильей»

Пресс-служба «Амкара» после ничейного результата матча со «Спартаком» (0:0) в 14-м туре российской Премьер-Лиги пошутила над «Севильей», которая в минувший вторник проиграла красно-белым в Лиге чемпионов со счётом 1:5.
В официальном «твиттере» «Амкара» появился коллаж с фотографиями с вышеупомянутых матчей и надписью «Севилья», посмотрев матч «Спартак» — «Амкар»: а чего, так можно было?".
После сегодняшнего матча «Спартак», набрав 21 очко, занимает четвёртое место в турнирной таблице РФПЛ. «Амкар» (16) — 12-й.
«Севилья» после поражения от «Спартака» снова уступила с разницей в четыре мяча