Петраков: гол «Ротора» со штрафного — на совести вратаря «Томи»

Главный тренер «Томи» Валерий Петраков подвёл итоги матча 19-го тура ФНЛ с «Ротор-Волгоградом» (0:2).
«Когда играешь в футбол, нужно забивать голы. В целом в первом тайме была равная игра, возможно, с небольшим территориальным преимуществом хозяев. А вот после перерыва до пропущенного гола мы выглядели достаточно неплохо и имели два неплохих шанса забить. Но с необязательного штрафного пропустили гол, который, наверное, на совести вратаря (Юрия Шафинского. — Прим. „Чемпионата“). С такой дистанции и с таким ударом не среагировать на такой мяч – это ни в какие ворота не лезет. К сожалению, мы свои шансы упустили, а хозяева реализовали. Вот и всё», — цитирует Петракова официальный сайт ФНЛ.
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