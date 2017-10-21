Иванович: Шатов будет не хуже Кокорина, когда наберёт форму

Защитник «Зенита» Бранислав Иванович выразил мнение, что полузащитник Олег Шатов в оптимальной форме будет смотреться не хуже нападающего команды Александра Кокорина. Шатов в текущем сезоне испытывает проблемы со здоровьем и нерегулярно выходит в стартовом составе сине-бело-голубых.
«У Олега был период в текущем сезоне, во время которого он испытывал проблемы из-за травмы. Но когда вновь начнёт получать игровую практику и обретет уверенность, он будет не хуже Кокорина. Я лично верю, что он может стать одним из лидеров команды», — цитирует Ивановича ТАСС.
Также сербский футболист заявил, что «Зенит» вряд ли станет последним клубом в его карьере. Контракт 33-летнего экс-защитника «Челси» с сине-бело-голубыми рассчитан до лета 2019 года.
«Зенит», как и «Челси», — большая команда. Нечасто бывает, что игроки заканчивают карьеру в таких клубах. Думаю, «Зенит» не будет моим последним клубом. Есть желание вернуться в Сербию, но реальность рисует другое, так что и этого варианта не будет. В любом случае, чувствую себя молодым и, думаю, буду играть еще долго", — добавил Иванович.