«Валенсия» — «Севилья» — 4:0. Видеообзор матча

«Севилья», в предыдущем матче проигравшая со счётом 1:5 московскому «Спартаку» в групповом этапе Лиги чемпионов, проиграла «Валенсии» в матче 9-го тура испанской Примеры. Встреча прошла в Валенсии на стадионе «Месталья» и завершилась со счётом 4:0 в пользу хозяев.
Голами в составе «летучих мышей» отметились Симоне Дзадза, Сантьяго Лоренсо и Гонсалу Гуэдеш, оформивший дубль.
«Валенсия» набрала 21 очко и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Севилья» (16) располагается на шестой позиции.
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