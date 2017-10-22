«Порту» разгромил «Пасуш де Феррейру» — 6:1, Касильяс вновь остался в запасе

«Порту» разгромил клуб «Пасуш де Феррейра» в матче девятого тура чемпионата Португалии. Встреча проходила в Порту на стадионе «Драгау» и завершилась со счетом 6:1 в пользу хозяев.
У хозяев дубль оформил Мусса Марега, по разу отличились Рикарду, Аугусто Фелипе, Хесус Корона и Венсан Абубакар. У гостей забил Велтон.
Вратарь Икер Касильяс, который остался в запасе «Порту» на гостевой матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «РБ Лейпциг» (2:3), вновь не вышел на поле.
«Порту» с 25 очками занимает первое место в таблице. «Пасуш де Феррейра» (9) — 12-й.
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