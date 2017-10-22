Сарри: если я мог бы быть министром экономики, то Спаллетти — министром обороны

Главный тренер «Наполи» Маурицио Сарри после встречи с «Интером» (0:0) в 9-м туре итальянской Серии А пообщался с журналистами, напомнившим ему события предматчевой пресс-конференции наставника нерадзурри Лучано Спаллетти. Накануне специалист заявил, что если бы 17 лет назад Сарри не ушёл из банка, то он сейчас был бы министром экономики. Отвечая журналистам после игры, тренер «Наполи» не остался в долгу:
«Если исходить из того, каким я увидел Спаллетти сегодняшним вечером, то он должен быть министром обороны.
Честно говоря, я вижу, что моя команда более мотивирована в Серии А по сравнению с Европой. Мы решительно играли на высоком уровне 95 минут, тогда как в Манчестере это продолжалось 55 минут», — приводит мнение Сарри Mediaset Premium.
«Наполи» сыграл вничью с «Интером», впервые потеряв очки в этом сезоне Серии А