Принявший «Лестер» Эпплтон хочет остаться на посту ассистента главного тренера

Временно исполняющий обязанности главного тренера «Лестер Сити» после увольнения Крейга Шекспира Майкл Эпплтон признался, что не претендует на должность менеджера клуба. Под руководством 41-летнего специалиста «лисы» выиграли у «Суонси Сити» (2:1) в гостях, одержав первую победу в АПЛ с 19 августа.
«У нас выдалась трудная неделя, ситуация, когда теряешь главного тренера, очень непроста. Один матч не сделает вас менеджером клуба Премьер-лиги, и я прекрасно это понимаю. Но мне хотелось бы думать, что я лишь помощник главного тренера, и я более чем способен выполнять эту роль.
На посту ассистента главного тренера я работал дважды — 15 месяцев в «Вест Бромвиче» и здесь, в «Лестере». И я хотел бы продолжать делать свою работу», — приводит слова Эпплтона BBC Sport.