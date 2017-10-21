«Ман Сити» оторвался от «МЮ» на 5 очков, «Лестер» выиграл после ухода Шекспира

«Манчестер Сити» разгромил «Бёрнли» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Манчестере на стадионе «Этихад — Сити оф Манчестер» и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев.
По разу отличились Серхио Агуэро (с пенальти), Николас Отаменди и Лерой Зане. «Ман Сити» оторвался от идущего вторым «Манчестер Юнайтед» на 5 очков.
В других матчах девятого тура английской Премьер-лиги «Лестер Сити», проводивший первую игру после ухода Крэйга Шекспира с поста главного тренера команды, одолел «Суонси Сити» (2:1), «Ньюкасл Юнайтед» выиграл у «Кристал Пэлас» (1:0), а «Сток Сити» уступил «Борнмуту» (1:2).