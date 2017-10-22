Матч «Барселона» — «Малага» посетил «двойник Месси»

Матч 9-го тура испанской Примеры «Барселона» — «Малага» посетил мужчина, очень похожий внешне на нападающего каталонской команды Лионеля Месси.
Двойником аргентинского футболиста является 25-летний мужчина из Ирана по имени Реза Парастеш.
Популярность «двойника Месси» начала расти в 2017 году, когда иранец сделал фото в футболке «Барселоны» и отправил на спортивный сайт.
В мае сообщалось, что полиция в иранском городе Хамадан была вынуждена задержать «двойника Месси» после того, как множество людей пыталось сфотографироваться с ним.
Матч «Барселона» — «Малага» состоялся на стадионе «Камп Ноу» 21 октября и завершился победой сине-гранатовых со счётом 2:0.
Фотографии «двойника Месси» можно посмотреть в «твиттере» 101 Great Goals.