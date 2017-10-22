Коновалов: приятно, когда обращают внимание клубы РФПЛ, однако я игрок «Кубани»

Полузащитник «Кубани» Игорь Коновалов, забивший гол в матче 19-го тура ФНЛ с «Крыльями Советов» (2:1), прокомментировал победу своей команды над самарцами, а также отреагировал на информацию об интересе со стороны «Ростова».
«По ходу матча мы проигрывали 0:1, но за счёт желания и старания смогли изменить ситуацию. Вся команда отлично отработала, не опустила руки, продолжала играть и, как следствие, забила два мяча.
ФНЛ — очень тяжёлая лига, проходных матчей нет. Бьются и сражаются абсолютно все, будь-то лидер или аутсайдер. У «Крыльев» отличный подбор игроков, безусловно, это команда под задачу, она будет бороться за выход в РФПЛ. Но и у нас качественные футболисты, плюс очень грамотный тренерский штаб.
Что касается информации об интересе ко мне со стороны «Ростова», то видел эту новость. Друзья и родные скидывали ссылку. Но комментировать никак не буду. Приятно, конечно, когда на тебя обращают внимание клубы РФПЛ, однако на сегодня я игрок «Кубани». До зимнего перерыва у нас ещё шесть матчей, нужно набрать максимальное количество очков. Больше пока ни о чём не думаю", — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
21-летний Коновалов является воспитанником московского «Спартака». В нынешнем чемпионате ФНЛ он сыграл в составе «Кубани» 17 матчей, забил 1 гол и сделал 2 голевые передачи.