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«Урал» выиграл у «Ахмата» и вышел на четвёртое место в РФПЛ

22 октября 2017, воскресенье. 15:53 Футбол

«Урал» выиграл у «Ахмата» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Екатеринбурге на стадионе «СКБ-Банк Арена (Уралмаш)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.

В дебюте игры Одисе Роши ворвался в штрафную, поставил корпус и упал в борьбе с Михаилом Меркуловым. Родолфо с пенальти пробил верхом — мяч попал в перекладину и отскочил в поле.

На 33-й минуте Николай Димитров сместился к центру после передачи Дениса Кулакова и пробил из-за пределов штрафной, Евгений Городов неудачно сложился, и мяч от рук вратаря влетел в ворота «Ахмата». На 79-й минуте Алексей Евсеев получил передачу от Кулакова в штрафной, сместился к центру и пробил низом — мяч после рикошета оказался в сетке.

«Урал» с 22 очками занимает четвёртое место в таблице РФПЛ. «Ахмат» (17 баллов) — 10-й.

Россия - Премьер-Лига. 14-й тур
22 октября 2017, воскресенье. 14:00 МСК
Урал
Екатеринбург
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 – Димитров – 33, 2:0 – Евсеев – 79
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Ахмат ФК Урал
Новости. Футбол
22 октября 2017, воскресенье
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