«Ницца» уступила «Страсбургу», играя в большинстве с 53-й минуты

«Ницца» уступила «Страсбургу» в матче 10-го тура французской Лиги 1. Встреча проходила в Ницце на стадионе «Альянц Ривьера» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.
В середине первого тайма счёт открыл Жоя Да Кошта. На 49-й минуте он удвоил преимущество своей команды, оформив дубль. На 53-й минуте игрок гостей Эрнес Сека получил прямую красную карточку, а Пьерр Лис-Мелу с пенальти отыграл один мяч.
«Ницца» с 10 очками занимает 14-е место в турнирной таблице французской Лиги 1. «Страсбург», который набрал 9 баллов, — на 18-й строчке.