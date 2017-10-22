Игроки сборной Саудовской Аравии отправятся в клубы Примеры для подготовки к ЧМ

Федерация футбола Саудовской Аравии подписала соглашение с испанской Ла Лигой, согласно которому ведущие футболисты сборной в январе отправятся на правах аренды в испанские команды для подготовки к финальной части чемпионата мира 2018 года, сообщает Ahdaaf.
По информации издания, в рамках соглашения в ближайшие недели скауты испанских клубов приедут в Саудовскую Аравию, чтобы просмотреть игроков из списка, который составила местная федерация футбола. Отмечается, что Саудовская Аравия рассматривает аналогичные варианты сотрудничества и с другими футбольными лигами.
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