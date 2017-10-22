Степашин: не дело, что сейчас «Динамо» приходится бороться за выживание

Член попечительского совета общества «Динамо» Сергей Степашин выразил надежду, что московский клуб сможет вернуться на былой высокий уровень выступлений, а также обратился к игрокам команды голкиперу Антону Шунину и травмированному форварду Кириллу Панченко.
«С первым матчем в этот день не получилось, но поле, трибуны уже готовы, и я благодарен тем, кто вложил в это силы и деньги. В апреле 2018 года по случаю 95-летия общества «Динамо» состоится уже официальное открытие. Рассчитываем, что 12-13 июня здесь пройдёт открытие чемпионата мира по футболу. Не дело, что сейчас «Динамо» приходится бороться за выживание. Убеждён, что мы можем и обязаны показывать силу духа, которую демонстрировали прославленные динамовцы. Обращусь к действующим динамовцам. Антон Шунин, вчера ты сыграл по-Яшински, Кирилл Панченко, поправляйся, ждём хет-трика на этом стадионе в следующем году», — передаёт слова Степашина корреспондент «Чемпионата» Михаил Тяпков.
«Динамо» накануне сыграло вничью на выезде с «Рубином» (0:0). Команда с 14 очками после 14 туров РФПЛ располагается на 13-й строчке в турнирной таблице.