Гол Гамейро принёс «Атлетико» победу над «Сельтой»

В матче 9-го тура чемпионата Испании «Сельта» принимала на своём поле «Атлетико». Встреча проходила на стадионе «Балаидос» и завершилась победой гостей со счётом 1:0.
В составе победителей единственный гол на свой счёт записал французский нападающий Кевин Гамейро, который отличился на 28-й минуте. Таким образом, «Атлетико» продлил свою серию без поражений в новом сезоне Примеры.
«Атлетико» набрал 19 очков и вышел на третье место в турнирной таблице чемпионата Испании, однако у «Реала» (17) матч в запасе. «Сельта» (11) находится на 10-й строчке.