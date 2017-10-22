ЦСКА опроверг информацию об интересе к форварду Яховичу

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после домашнего матча 14-го тура РФПЛ с «Зенитом» (0:0) опроверг информацию турецких об интересе клуба к нападающему «Гёзтепе» Адису Яховичу.
«ЦСКА интересуется Яховичем? Не интересуемся», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Данила Игнатов.
Ранее сообщалось, что ЦСКА намерен заполучить 30-летнего футболиста по окончании нынешнего сезона, когда у него истечёт контракт с турецкой командой. «Армейцы» якобы предложили Яховичу, который с 2014 по 2016 год выступал в «Крыльях Советов», контракт с зарплатой € 1,3 млн в год.
В нынешнем сезоне турецкой Суперлиги Адис Яхович в девяти матчах забил 11 голов. На данный момент он лидирует в бомбардирской гонке чемпионата.
Источник: ЦСКА предложил € 1,3 млн в год лучшему бомбардиру чемпионата Турции