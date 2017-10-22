Божович: когда судья показывает на точку — это пенальти

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович в эфире телеканала «Наш футбол» прокомментировал гостевое поражение от «Анжи» (2:3) в матче 14-го тура РФПЛ.
«Концентрации не хватило. Первый тайм начали плохо, быстро пропустили гол, сравняли счёт, и у нас были моменты, чтобы забить. Второй тайм тоже плохо начали, пропустили. Потом ещё один и вернулись, но не успели вернуться до конца.
Трудно сказать, был ли пенальти. Я хочу только поблагодарить своих игроков за борьбу, за то, как они сражались сегодня. Пенальти был или нет — это неважно. Когда судья показывает на точку — это пенальти", — заявил наставник «Арсенала» в эфире телеканала «Наш футбол».
«Анжи» обыграл тульский «Арсенал», прервав серию из пяти матчей без побед в РФПЛ