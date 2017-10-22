«Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью, Нойштедтер отыграл весь матч

На стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле состоялось дерби между «Галатасараем» и «Фенербахче».
Встреча 9-го тура турецкой Суперлиги завершилась вничью. Забитыми мячами команды зрителей порадовать не сумели.
Отметим, что «Галатасараю» пришлось заканчивать матч вдесятером — на 73-й минуте Юнес Беланда получил вторую жёлтую карточку.
У «Фенербахче» весь матч отыграл защитник сборной России Роман Нойштедтер. Также все 90 минут на поле провели бывшие игроки «Зенита» — Луиш Нету и Виктор Жулиано.
В таблице турецкого первенства «Галатасарай» (23 очка) располагается на первой строчке, а «Фенербахче» (15) — на шестой.
Отметим, что «Галатасарай» лишь во второй раз в текущем первенстве сыграл вничью. Все остальные матчи команда Игора Тудора выиграла.