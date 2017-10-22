Матч «Тоттенхэм» — «Ливерпуль» установил рекорд посещаемости АПЛ

Матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Тоттенхэм Хотспур» — «Ливерпуль» посетило 80 827 зрителей. Этот показатель стал рекордным за всю историю АПЛ, сообщает пресс-служба лондонской команды в «Твиттере».
Встреча проходила на стадионе «Уэмбли», вместимость которого составляет 90 000 зрителей, и завершилась победой принимающей стороны со счётом 4:1. «Тоттенхэм» в нынешнем сезоне проводит матчи на «Уэмбли» в связи с тем, что новый стадион клуба продолжает строиться.
Предыдущий рекорд посещаемости АПЛ был установлен в марте 2007 года на стадионе «Олд Траффорд». Тогда за матчем «Манчестер Юнайтед» — «Блэкберн» (4:1) наблюдало 76 098 зрителей.
«Тоттенхэм» разгромил «Ливерпуль» на «Уэмбли»