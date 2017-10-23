Димитров: удача немного способствовала «Уралу» в матче с «Ахматом»

Полузащитник «Урала» Николай Димитров прокомментировал домашнюю победу над «Ахматом» (2:0) в матче 14-го тура РФПЛ. В этой встрече хавбек отметился голом.
«Хорошая организация игры при обороне нам сегодня помогла в первую очередь. Немного нам и способствовала удача, потому что у «Ахмата» не получилось пару раз забить, в том числе с пенальти. Потом уже «Урал» показал, как может реализовывать моменты. Не всё реализовали, но забили дважды и выиграли.
Что касается того, что мы опять начали матч неудачно, то говорим об этом в раздевалке. Сегодня в начале таймов снова отдавали инициативу сопернику. Это то, что мы должны исправить. Надеюсь, в следующем матче ситуацию улучшится.
В последних матчах я стал чаще бить по воротам? Каждый раз, когда есть шанс пробить, я его использую. Но также стараюсь смотреть, есть ли у моих партнёров лучшая позиция, чтобы отдать пас.
У меня было ощущение, что мы сегодня владели преимуществом на поле и контролировали матч, за исключением первых 10 минут игры. С трибуны это могло смотреться иначе, но у меня было такое ощущение. В целом, думаю, это был наш матч», — сказал Димитров в интервью клубной пресс-службе.