Цорк считает критику в адрес наставника «Боруссии» (Д) Боша безосновательной

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк прокомментировал критику в адрес главного тренера команды Петера Боша. Цорк с иронией отметил, что для критики голландского специалиста нет никаких оснований.
«Это уже посвящение в рыцари, если мы дискутируем о тренере, а команда между тем занимает первое место в турнирной таблице», — приводит слова Цорка интернет-издание Sport1.
Бош подвергся критике после домашнего поражения в матче 8-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (2:3). В его защиту выступил и исполнительный директор дортмундцев Ханс-Йоахим Ватцке.
Ватцке считает, что Бош не виноват в поражении «Боруссии» от «РБ Лейпциг»