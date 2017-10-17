Ватцке считает, что Бош не виноват в поражении «Боруссии» от «РБ Лейпциг»

Исполнительный директор дортмундской «Боруссии» Ханс-Йоахим Ватцке выступил в защиту главного тренера команды Петера Боша. Последний подвергся критике после домашнего поражения в матче 8-го тура чемпионата Германии с «РБ Лейпциг» (2:3).
«Мы потерпели поражение вследствие того, что плохо оборонялись, когда нам забивали первые два гола. И неправильно говорить о том, что мы проиграли из-за того, что не сумели выбрать соответствующую стратегию на эту игру. Это полная чушь», — приводит слова Ватцке интернет-портал Goal.
В данный момент «Боруссия» с 19 очками возглавляет турнирную таблицу, опережая «Баварию» на два очка.
Бош: возвращение мяча вратарю — это не стиль игры дортмундской «Боруссии»