«Арсенал» намерен продлить контракт с Уилширом

Полузащитник Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», может задержаться в лондонском клубе. Контракт 25-летнего футболиста истекает летом 2018 года, но руководство намерено его продлить. Об этом сообщает Daily Mail.
В ближайшие несколько недель руководство «Арсенала» сядет за стол переговоров с представителями англичанина и попытается договориться о продлении контракта. Ранее сам Уилшир признался, что давно не чувствует себя полноценным игроком «Арсенала».
В услугах полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Рома». Отметим, что летом заполучить хавбека хотел «Зенит».
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