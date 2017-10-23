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«Арсенал» намерен продлить контракт с Уилширом

23 октября 2017, понедельник. 09:25 Футбол

Полузащитник Джек Уилшир, права на которого принадлежат «Арсеналу», может задержаться в лондонском клубе. Контракт 25-летнего футболиста истекает летом 2018 года, но руководство намерено его продлить. Об этом сообщает Daily Mail.

В ближайшие несколько недель руководство «Арсенала» сядет за стол переговоров с представителями англичанина и попытается договориться о продлении контракта. Ранее сам Уилшир признался, что давно не чувствует себя полноценным игроком «Арсенала».

В услугах полузащитника заинтересованы «Эвертон» и «Рома». Отметим, что летом заполучить хавбека хотел «Зенит».

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Источник: Daily Mail Сообщить об ошибке
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Арсенал Лондон Джек Уилшир
Новости. Футбол
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