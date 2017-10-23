Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал обладателем награды Golden Boy, которая вручается итальянской газетой Tuttosport лучшему молодому футболисту Европы в возрасте до 21 года. Об этом говорится на официальном сайте издания.
Помимо Мбаппе на награду претендовали Габриэл Жезус («Манчестер Сити») и Усман Дембеле («Барселона»). Напомним, что в 2016 году обладателем награды стал португальский полузащитник Ренату Саншеш, перешедший летом из «Баварии» в «Суонси Сити» на правах аренды.
В текущем сезоне 18-летний нападающий принял участие в 11 официальных матчах на клубном уровне, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи. В прошлом сезоне Мбаппе, выступавший за «Монако», принял участие в 44 официальных матчах, забил 26 голов и отдал 14 результативных передач.