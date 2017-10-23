Полузащитник Гулиев: очень приятно отличиться в Премьер-Лиге, давно этого хотел

Полузащитник Аяз Гулиев, забивший дебютный гол в составе «Анжи», поделился мнением об игре с тульским «Арсеналом», которая закончилась победой махачкалинцев со счётом 3:2.
«В ритм такой игры входить обычно непросто бывает, но в этой игре нормально было, потому что футболисты „Арсенала“ шли вперёд, оголяли свободные зоны, и не так сложно было как получать мяч, так и сохранять его.
Очень приятно, конечно, отличиться в Премьер-Лиге. Я давно этого хотел, но, играя в опорной зоне, и в этом, и прошлом сезоне приходилось больше концентрировать своё внимание на обороне. А в этой игре выпустили под нападение, в помощь к Прудникову. Он-то мне и отдал голевой пас, и мне оставалось только забить мяч в ворота соперника.
Думаю, любому игроку больше нравиться атаковать, но игра в обороне тоже имеет важное значение. По-любому приходится возвращаться, подстраховывать партнёров. В этой же игре у меня было больше моментов впереди, потому что меня выпустили ближе к атаке.
Вадим Скрипченко, выпуская меня на поле, дал установку помогать игрокам в опорной зоне, чтобы избежать разрывов и действовать ближе к Прудникову, чтобы ему было через кого развивать атаки", — сказал Гулиев в интервью клубной пресс-службе.