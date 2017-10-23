Паскуато: всё написанное про мои претензии к «Крыльям Советов» — неправда

Нападающий «Легии» Кристиан Паскуато, который в сезоне-2016/17 на правах аренды выступал за «Крылья Советов» рассказал, что не имеет претензий к своей бывшей команде. Ранее в СМИ появилась информация, что 28-летний итальянец обвинил самарцев в обмане почти на € 100 тыс. Якобы после окончания годичного контракта с «КС» форвард недополучил обещанных ему денег.
«Опубликованная в некоторых СМИ информация не соответствует действительности. Всё написанное про мои претензии к клубу — неправда. Я с большим уважением отношусь к «Крыльям Советов» и сохранил хорошие дружеские отношения с игроками и руководством клуба. Слежу за «Крыльями» и всегда желаю им только всего наилучшего», — цитирует Паскуато «Волга Ньюс».
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