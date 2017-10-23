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Конте: думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами «Челси»

23 октября 2017, понедельник. 17:14 Футбол

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих особых отношениях с болельщиками и о том, как им движет желание сделать их счастливыми.

«Я думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами. Они всегда поддерживают меня – с моего первого матча с «Вест Хэмом», они подготовили большой итальянский флаг на трибунах. Я думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами, и ощущаю необходимость отплатить им за это. Они скандируют моё имя, и мы с моими игроками хотим, чтобы фанаты были полностью удовлетворены, потому что они заслуживают этого.

Я верю в свою работу, я полностью выкладываюсь в своей работе и ощущаю давление в отношении того, чтобы мои игроки, наши болельщики и представители клуба были довольны, потому что я многого требую от себя", — цитирует Конте сайт клуба.

Конте: абсолютно не переживаю насчёт возможного увольнения
Источник: Официальный сайт ФК «Челси» Сообщить об ошибке
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Челси Антонио Конте Болельщики — Футбол
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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