Конте: думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами «Челси»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте рассказал о своих особых отношениях с болельщиками и о том, как им движет желание сделать их счастливыми.
«Я думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами. Они всегда поддерживают меня – с моего первого матча с «Вест Хэмом», они подготовили большой итальянский флаг на трибунах. Я думаю, что у меня невероятные отношения с фанатами, и ощущаю необходимость отплатить им за это. Они скандируют моё имя, и мы с моими игроками хотим, чтобы фанаты были полностью удовлетворены, потому что они заслуживают этого.
Я верю в свою работу, я полностью выкладываюсь в своей работе и ощущаю давление в отношении того, чтобы мои игроки, наши болельщики и представители клуба были довольны, потому что я многого требую от себя", — цитирует Конте сайт клуба.