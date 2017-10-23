Кейн: на каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн, два года подряд становившийся лучшим бомбардиром АПЛ, признался, что в будущем хочет стать лучшим игроком мира.
«На каком-то этапе я хочу стать лучшим игроком в мире и делать то, что должны делать игроки такого калибра. Роналду и Месси устанавливают стандарты, поэтому все остальные должны пытаться догнать их и встать с ними в один ряд.
Диего Марадона является одним из лучших 10 игроков в истории, поэтому было здорово увидеть его на игре против «Ливерпуля». Я должен учиться у таких игроков, как он", — цитирует Кейна Sky Sports.
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