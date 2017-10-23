Мата: в «МЮ» знали, что поражение случится, но АПЛ — это не спринт, а марафон

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата прокомментировал поражение от «Хаддерсфилд Таун» в матче девятого тура английской Премьер-лиги. Встреча проходила в Хаддерсфилде на стадионе «Джон Смит — Гэлфарм» и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев. Манкунианцы потерпели первое поражение в турнире.
«Мы знали, что этот момент наступит рано или поздно, хотя, конечно, никто этого не хотел. Теперь пришло время учиться на ошибках и продолжать идти дальше, как мы всегда это делаем. Команда держится вместе, когда всё идёт не так хорошо и когда нам это нужно больше всего.
В субботу «Хаддерсфилд» сыграл лучше нас и взял три очка. Всё, что мы можем сделать, — это поздравить их и двигаться дальше. Это не спринт, а марафон, впереди много игр", — цитирует Мату сайт клуба.