Мораес: ничья с «Шахтёром» — не тот результат, который хотело киевское «Динамо

Форвард киевского «Динамо» Жуниор Мораес после домашней ничьей с донецким «Шахтёром» (0:0) в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги поделился впечатлениями от игры.
«Думаю, хорошо играли. У нас был очень сильный соперник, и получилась хорошая игра, но ничья — это не тот результат, который мы хотели. Конечно, я недоволен ничьей, ведь хотели победить. Расстроен, что не забил. В одном из эпизодов Пятов хорошо занял позицию и спас свою команду.
Отрыв в семь очков? В футболе не знаешь, что может случиться. У „Шахтёра“ было немало матчей, когда они вырывали победы на последних минутах. Мы будем биться до конца", — сказал Мораес в интервью FootballHub.
Хацкевич: был чистый пенальти, когда Бутко сыграл рукой. Это просто безобразие