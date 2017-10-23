Болельщик «Локомотива» упал с трибуны по ходу матча с «Краснодаром»

На матче 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар» с фанатской трибуны упал болельщик хозяев, передаёт корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин. Ему сразу оказали медицинскую помощь. Болельщик жив, сейчас его здоровью ничего не угрожает.
«Чемпионат» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча 14-го тура РФПЛ «Локомотив» — «Краснодар». Встреча проходит в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». После первого тайма хозяева впереди — 1:0. На 25-й минуте счет открыл полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук.