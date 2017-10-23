Прямая видеотрансляция матча «Реал Сосьедад» — «Эспаньол»

«Чемпионат» предоставляет пользователям портала возможность посмотреть в прямом эфире матч девятого тура испанской Примеры «Реал Сосьедад» — «Эспаньол». Встреча состоится в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» сегодня, 23 октября. Главный судья — Марио Мелеро.
В таблице испанского чемпионата «Реал Сосьедад» после восьми туров располагается на девятой строчке, «Эспаньол» занимает 14-е место.
Трансляция матча «Реал Сосьедад» — «Эспаньол» начнётся в 21:00 мск. Видео можно посмотреть в группе телеканала «СИЛА» в социальной сети «ВКонтакте».
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