«Локомотив» нанёс «Краснодару» пятое поражение подряд и догнал «Зенит»

«Локомотив» выиграл у «Краснодара» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. «Краснодар» потерпел пятое поражение во всех турнирах подряд.
На 25-й минуте Алексей Миранчук подобрал мяч, отскочивший от Джефферсона Фарфана после прострела Михаила Лысова слева, и попал в того же Фарфана, а от него мяч отскочил в сетку ворот. На 85-й минуте Мануэл Фернандеш со штрафного пробил с правой ноги в левую верхнюю часть ворот.
«Локомотив» (29 очков) догнал «Зенит» и делит с ним первое место по количеству очков, лидируя в турнирной таблице по дополнительным показателям. «Краснодар» (21) — шестой.