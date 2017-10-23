Нигматуллин: Сёмин в тренде, не потерял тренерского куража и аппетита к победам

Бывший вратарь «Локомотива» и сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Я порадовался сегодня за „Локомотив“ и расстроился из-за „Краснодара“. У „быков“ это уже пятое поражение подряд. При таком уникальном проекте, с такими стадионом, академией и составом, результаты основной команды совсем не радуют. Уверен, что все ошибки будут внимательно рассмотрены. Сергей Галицкий разберётся, что делать с командой.
Что касается „Локомотива“, то здорово, что „железнодорожники“ возглавили турнирную таблицу. Это был важный матч и красивая победа. Очень рад за Юрия Сёмина, который не теряет тренерского куража и аппетита к победам. Он в тренде и в топе лучших российских тренеров», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.