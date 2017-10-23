Пейчинович: все игроки «Локомотива» сделали всё, о чем договорились в разделке

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«С 29 очками мы теперь делим первое место с «Зенитом». Впереди как раз игра в Питере и она будет очень тяжелой. Это хорошая команда, сильный соперник. Вчера смотрели на игру «Зенита» с ЦСКА. Много единоборств было, такое же ожидаю в Питере.
Мы разбирали «Краснодар» и знали, что у них впереди много хороших исполнителей. Фёдор Смолов, Маурисио Перейра, Виктор Классон — очень хорошие игроки. Мы знаем, что уже столько лет они играют через середину поля, поэтому наши полузащитники Игорь Денисов и Дмитрий Тарасов закрывали эту самую опасную зону. Получилось. Не помню хороших моментов у «Краснодара». Разве что удар Жоаозиньо.
У нас было ещё два момента — у Антона Миранчука и Фарфана. Думаю, 2:0 — это нормальный результат. Понимали, что во втором тайме гости начнут больше рисковать и у нас будет больше простора для наших контратак, но не забили ни Антон, ни Фарфан. Главное, что не пропустили, всё-таки «Краснодар» — атакующая команда, а Смолов — лучший нападающий России.
Все сегодня сделали свою работу — всё, о чём договорились в разделке. Одержали заслуженную победу. Лига Европы — другой турнир, но мы уверены, что пройдём эту группу. Надо выиграть против «Шерифа» дома и, думаю, в таком случае фактически выйдем дальше», — передаёт слова игрока корреспондент «Чемпионата» Алина Матинян.