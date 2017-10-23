Ан. Миранчук: наверное, ответ на вопрос о моём прогрессе один — работа

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал победу над «Краснодаром» в матче 14-го тура российской футбольной Премьер-Лиги. Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)» и завершилась со счётом 2:0 в пользу хозяев.
«Как смог прибавить? Наверное, ответ один: работа. Старался выкладываться по максимуму, чувствовал доверие тренера. Я уехал, провёл там много матчей и вернулся сюда с игровой практикой.
Мы всегда в тонусе. В последнем матче с „Шерифом“ играли на выезде. Там тоже тяжёлая игра была, тем более на выезде. Но мы не теряем тонус и за счёт этого, наверное, сегодня правильно сыграли. Благодаря этому добыли сегодня положительный результат.
Скоро игра с „Зенитом“, потом с „Шерифом“ опять. Будет сложно, и все это понимают. Будем готовиться, стараться радовать, удивлять болельщиков», — сказал игрок в эфире «8-16».