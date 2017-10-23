Соперник «Зенита» в ЛЕ «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Эспаньолом» в Примере

«Реал Сосьедад», соперник санкт-петербургского «Зенита» в групповом этапе Лиги Европы, сыграл вничью с «Эспаньолом» в матче 9-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Сан-Себастьяне на стадионе «Аноэта» и завершилась со счётом 1:1.
На 9-й минуте форвард Лео Баптистау вывел гостей вперёд, однако на 69-й минуте полузащитник Асьер Ильяраменди сравнял счёт.
«Реал Сосьедад» набрал 14 очков и занимает девятое место в турнирной таблице испанской Примеры. «Эспаньол» (10) располагается на 13-й позиции.