Сборная России сыграет с Перу на ЧМ по футболу 7х7

Любительская сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира по футболу 7х7 в Гватемале, где сыграет с национальной командой Перу.
После победы над Эквадором в первом туре (6:2) подопечные Дмитрия Смирнова находятся в хорошем положении, но еще не гарантировали себе выхода в четвертьфинал.
Сборная Перу является действующим чемпионом Америки, так что российская команда не считается в игре фаворитом. Для перуанцев эта игра станет дебютной на мундиале.
Напомним, Россия в 2017 году выиграла чемпионат Европы по футболу 6х6, а затем вылетела в 1/8 финала, уступив по пенальти французам, с чемпионата мира по футболу 6х6, прошедшего в первой половине октября в Тунисе.
Матч Россия — Перу начнётся 24 октября в 4:00 мск и будет показан в прямом эфире.