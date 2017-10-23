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Сборная России сыграет с Перу на ЧМ по футболу 7х7

23 октября 2017, понедельник. 23:03 Футбол

Любительская сборная России проведёт второй матч на чемпионате мира по футболу 7х7 в Гватемале, где сыграет с национальной командой Перу.

После победы над Эквадором в первом туре (6:2) подопечные Дмитрия Смирнова находятся в хорошем положении, но еще не гарантировали себе выхода в четвертьфинал.

Сборная Перу является действующим чемпионом Америки, так что российская команда не считается в игре фаворитом. Для перуанцев эта игра станет дебютной на мундиале.

Напомним, Россия в 2017 году выиграла чемпионат Европы по футболу 6х6, а затем вылетела в 1/8 финала, уступив по пенальти французам, с чемпионата мира по футболу 6х6, прошедшего в первой половине октября в Тунисе.

Матч Россия — Перу начнётся 24 октября в 4:00 мск и будет показан в прямом эфире.

Сборная России начала с победы чемпионат мира по футболу 7х7
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Новости. Футбол
23 октября 2017, понедельник
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