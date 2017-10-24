Симэн считает, что в воротах сборной Англии на ЧМ-2018 должен играть Харт

Экс-голкипер «Арсенала» и сборной Англии Дэвид Симэн высказал мнение, что ворота английской команды на чемпионате мира — 2018 в России должен защищать голкипер «Вест Хэм Юнайтед» Джо Харт.
30-летний игрок может догнать Симэна по количеству матчей за национальную команду (75), если сыграет ещё одну игру за свою сборную. В девяти матчах текущего сезона АПЛ за «молотобойцев» Харт пропустил 17 мячей.
«Я бы продолжал доверять Джо, дя меня он номер один в сборной Англии. Он долгое время играет на хорошем уровне. Конкуренты его поджимают, но это лишь подхлестнёт его. Я сам был в подобной ситуации. Выступая за сборную Англии, я знал, что другие голкиперы дышат мне в спину, но меня это заставляло тренироваться ещё упорнее», — цитирует Симэна Daily Mail.